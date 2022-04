Mobilité bancaire : toujours un casse-tête

Quitter sa banque, ce n'est pas si simple. En moyenne, il faut plus de deux mois pour transférer tous ses comptes d'une banque à une autre. Et pendant ce temps-là, l'ancienne banque continue de vous prélever des frais. Aujourd'hui, seul un compte sur dix est bien fermé à la date demandée par le client. Pourtant, depuis une loi de 2017, changer de banque est censé un être un jeu d'enfant. Ça a été le cas pour cet étudiant. Mais si cela était si simple, c'est parce qu'il n'avait qu'un compte courant. En effet, la loi concerne les comptes courants, mais pas les livrets. Là, c'est à vous de faire la démarche pour les clôturer. Quant aux assurances-vie, elles ne sont pas transférables. En cas de retard ou de litige, voici quelques conseils : "Votre interlocuteur, c'est votre nouvelle banque. Il faut vous plaindre au conseiller, au directeur d'agence, voire au service client du groupe bancaire. Et si tout ça ne suffit pas, adressez-vous aux gendarmes de la banque, qui est l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)", nous affirme Olivier Gayraud, juriste au CLCV. Face à tous ces désagréments, les Français préfèrent majoritairement rester dans leurs banques. En un an, moins de 6% ont changé d'établissement. TF1 | Reportage L. Palmier, M. Pernet, H. Massiot