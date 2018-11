La "mobilité solidaire" fait école en Meurthe-et-Moselle

Le milieu rural manque drastiquement de moyens de transports. Bon nombre de personnes, dont les plus âgées, ont du mal à se déplacer. Alors, quand l'association "Familles Rurales" lance le concept "mobilité solidaire" en Meurthe-et-Moselle, l'idée a été très bien accueillie. Des volontaires deviennent "chauffeurs privés bénévoles" pour les personnes qui en font la demande, moyennant la modique somme de dix centimes le kilomètre. Andrée Cereda, 72 ans, fait partie de ceux qui bénéficient régulièrement de ce type de service. Incapable de conduire, elle peut se rendre chaque semaine à ses rendez-vous médicaux en toute quiétude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.