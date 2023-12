Modernes et écolos : des selles de compétition

Aux tanneries de Chamont en Dordogne, on crée un bijou de technologique. La structure en bois et en fer a été remplacée par des matériaux modernes. Beaucoup plus légère, la selle fait à peine huit kilos. Des selles faites sur mesure pour chaque cavalier, de l'amateur au champion olympique. En quelques années, la petite entreprise locale est devenue leader mondial de la sellerie de luxe. Cette performance s'appuie aussi sur un savoir-faire ancien : le tannage du cuir. Et ici, tout est fait naturellement sans aucun produit chimique. "On est quasiment les derniers résistants dans le pays", dit Olivier Donnary, tanneur. Après dix jours dans les cuves, le cuir est emmené dans une autre salle étonnante. On ouvre les fenêtres et c'est le grand courant d'air qui sèche le cuir. Parmi les dix meilleurs cavaliers du monde, cinq ont choisi ce savoir-faire français. Elle sera la selle star des Jeux olympiques à Paris l'an prochain. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier