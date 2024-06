Mohamed Amra : ce que savent les policiers

C’est la dernière fois qu’on le voit avant qu’il ne disparaisse. Mohamed Amra, baskets blanches aux pieds, qui s’évade de son convoi grâce à un commando armé et très bien renseigné. Des hommes qui tueront de sang froid deux agents pénitentiaires. Un mois s’est écoulé, et Amra et ses complices restent introuvables. Leurs traces se perdent dans la région de Rouen, à une trentaine de kilomètres au Sud de la scène de crime. Pour mieux cerner la personnalité du fugitif, les policier ont réétudié une par une les discussions d’Amra avait au téléphone en détention. Un micro avait été placé dans sa cellule. Le caïd y apparaît souvent comme un trafiquant assoiffé d'argent, qui menace de mort le moindre rival. Les investigations menées depuis donnent le vertige. Objectif : centimètre par centimètre, remonter le fil qui mènera jusqu’au commando. Les autorités continuent donc de placer sur écoute des dizaines de lignes téléphoniques. Des heures de vidéosurveillance ont également été décortiquées, image par image. Un APJ reste convaincu qu’Amra et ses complices commettront tôt ou tard une erreur, ce qui signera alors la fin probable de leur cavale. TF1 | Reportage G. Brenier, F. Fernandez