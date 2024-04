Moins bon, plus cher... de nouveaux produits épinglés pour "cheapflation"

Dans les rayons des supermarchés, vous ne pouvez pas vous en rendre compte au premier coup d’œil. Pourtant, de plus en plus de produits ont vu leur recette modifiée, et même, certains ingrédients ont baissé en quantité alors que le prix, lui, au mieux, n'a pas bougé. Dans la plupart des cas, il a même grimpé. Le phénomène n'est pas récent, mais trois nouveaux produits viennent d'être épinglés par une centaine de consommateurs. On a donc fait le test ce mercredi matin. Prenons par exemple ce yaourt : la quantité de sucre a changé. Le manque de transparence, c'est bien ce que dénonce depuis longtemps l'association foodwatch. Du côté des supermarchés, beaucoup dénoncent aussi cette méthode, baptisée la "cheapflation". Les industriels se défendent de tromper les consommateurs. Les associations de consommateurs demandent aujourd'hui au gouvernement d'encadrer ces pratiques pour que les clients puissent être mieux informés. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Leproux