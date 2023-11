Moins de fraises et de tomates à cause des tempêtes ?

Les dégâts sont considérables chez ce producteur de fraises après la tempête Ciaran. L'heure est maintenant au nettoyage et à la réparation pour Alexandre. Une course contre la montre démarre aussi, les plantations de fraises commencent dans un mois. "On fera tout pour qu'il y ait des fraises sur les étals l'année prochaine", a-t-il affirmé. Les serres de fraises et de tomates ont été durement touchées par la tempête. Trois quart des structures de ce producteur ont été endommagées. Et chez cette maraîchère bio, tout est détruit. Plus de serres pour produire des tomates, un tiers de sa production. Aujourd'hui, Sandrine ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra remettre sur pied son exploitation. La Bretagne est la première région productrice de tomates dans l'Hexagone. Si les réparations des serres prennent du retard, il pourrait y avoir moins de légumes sur les étals, et les prix risquent d'augmenter. Les producteurs attendent désormais l'aide financière du fonds de calamités agricoles, une aide promise par le président de la République. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens