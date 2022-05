Moins de monos, plus de colonies de vacances ?

Pour ce directeur de centre de vacances, il y a urgence. En effet, 45 élèves doivent arriver ici lundi prochain en classe verte. Il n'est pas question d'annuler le séjour en Haute-Savoie malgré le manque d'animateurs. Yves Massard vient de trouver une solution. "On a déjà quelques retraités qui ont de l'expérience soit en tant qu'enseignant, soit en tant que directeur ou ancien animateur de colonie", explique-t-il. David Seignobos prépare les colonies de cet été. Certaines sont déjà complètes. Il cherche un directeur de séjour et encore dix animateurs, payés 270 euros nets la semaine, nourris et logés. Malgré plusieurs annonces, les candidats se font rares. C'est aussi le cas pour le poste de cuisinier, pourtant essentiel. Quelques kilomètres plus loin, dans un centre de loisirs, il est aussi difficile de fidéliser les jeunes animateurs. Le coup du brevet reste trop élevé selon Ninon Ouvrier Buffet, animatrice en centre de loisirs : "il faudrait plus d'aides pour payer le BAFA par exemple". Chaque année, le nombre de nouveaux diplômés diminue avec 55 000 en 2016, et 30% de moins en 2019. La crise sanitaire a encore aggravé la situation. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand