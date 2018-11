Moins de taxes sur le carburant : les contribuables se bousculent à Andorre

Faire le plein coûte une fortune de nos jours. Une nouvelle hausse des prix du carburant est d'ailleurs attendue au mois de janvier 2019. Toutefois, les contribuables qui habitent près de la principauté d'Andorre ont de la chance. En effet, l'essence y est beaucoup moins chère à cause des taxes qui ne sont pas élevées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.