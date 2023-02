Moins d'éclairage la nuit, davantage de cambriolages ?

À Saint-Agrève, tous les lampadaires s'éteignent à 23 heures. Mais un village plongé dans le noir est-il à la merci des cambrioleurs ? Beaucoup en sont convaincus : "c'est plus facile dans la nuit". Dans ce village habituellement tranquille, sept commerces ont été cambriolés en une seule nuit. Le fleuriste, le boucher, l'épicerie, plusieurs restaurants... du jamais-vu ! À chaque fois, les braqueurs ont forcé les portes et volé les fonds de caisse ou même un ordinateur. Afin d'économiser 20 000 euros par an, la commune a décidé d'éteindre l'éclairage nocturne le 17 novembre dernier. Depuis, la voiture de l'auto-école a été volée. C'en est trop pour les commerçants. Dès le lendemain du cambriolage, le maire a rendu visite à tous les commerçants concernés. Il leur conseille d'installer des alarmes, mais réfléchit aussi à d'autres solutions. La première est d'équiper tous l'éclairage public en ampoule à basse consommation. L'autre solution serait d'installer des détecteurs de présence. Le village a déjà voté l'installation de quelques caméras de surveillance capables de lire les plaques d'immatriculation même dans le noir. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi