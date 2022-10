Moins isolés grâce au vélo électrique

Serena a tout d'une auxiliaire de vie comme les autres... à un détail près. Avant de poursuivre sa tournée, elle doit bien se couvrir. Pour cause, elle se déplace en vélo électrique. Juste le temps de mettre le GPS dans son écouteur et la voilà sur les routes pendant trente minutes en passant de la ville à la campagne. Avant, elle faisait sa tournée en vélo classique. Elle est très heureuse d'être passée au modèle électrique il y a un mois. Selon elle, "la voiture est hyper chère et le vélo est plus économique". Un avis partagé par de nombreux salariés, comme Gabby Noël. Elle pourra utiliser un vélo mis à disposition en cas de problème avec sa voiture. Il faut dire que les vélos électriques ont passé leur période d'essai avec succès. Alors le directeur du réseau national d'aide à domicile "Confiez-nous" a décidé d'en commander 400 pour ses 50 agences situées partout dans l'Hexagone. En plus d'être écologique, économique et pratique, les salariés peuvent garder le vélo chez eux, même le week-end. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon