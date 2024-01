Moins sept degrés à Saint-Bonnet-le-Froid le bien-nommé

La ville de Saint-Bonnet-le-Froid porte-t-elle bien son nom ? Nous avons mené l'enquête. Moins sept degrés ce mardi matin, rien d'anormal pour le maire du village que nous croisons en plein travail. "Les hivers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'antan", témoigne-t-il. "Je n'ai pas froid. Quand on était au lycée, on a eu du moins quinze et du moins 20 des fois", rapporte un passant. Dans son restaurant, Jacques conserve quelques anciennes photographies du village. Preuve qu'ici les conditions ont toujours été difficiles. En attendant l'été, on voulait demander un petit conseil aux habitants pour savoir comment résister au froid dans le village. À quelques mètres, nous rencontrons Yvette et Rolland et ne leur dites surtout pas qu'il fait froid. Ici, c'est dans les gènes : "On est habitué quand même". On est un peu moins habitué alors on accepte un petit café pour se réchauffer. Mieux vaut être bien équipé pour sortir en balade. On a presque pris goût au froid même si, soyons honnête, un bon repas chaud ne sera pas de refus. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi