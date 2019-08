Mois d'août : Paris retrouve par endroits son esprit village

En cette période de l'année, la capitale est particulièrement déserte, comme racontée dans la chanson de Charles Aznavour intitulée "Paris au mois d’août". Les habitants déambulent dans les rues où l'on ne rencontre presque personne. C'est également l'occasion de redécouvrir la capitale française de l'enfance, où tout est calme. Le chauffeur de taxi ne reconnaît plus les rues parisiennes sans les bouchons. Les touristes, quant à eux, peuvent pique-niquer tranquillement au bord de la Seine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.