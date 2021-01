Le linge basque du "mois du blanc"

Un à un, les fils s'assemblent pour former le célèbre tissu à rayures. Autrefois utilisé pour couvrir les bœufs, le linge basque habille aujourd'hui les cuisines et les tables. L'entreprise Tissage Moutet en fabrique depuis 150 ans. Installée dans le Béarn, l'autre région d'origine du linge basque, l'entreprise est l'un des deux derniers fabricants du tissu rayé. Pour préserver ce patrimoine, les fabricants viennent d'obtenir son Indication Géographique (IG). Désormais, le linge basque devra obligatoirement avoir été tissé dans les Pyrénées-Atlantiques à partir de fibres naturelles. Une manière de reconnaître un savoir-faire ancestral et de faire face à la concurrence étrangère. Le linge basque suscite beaucoup de convoitises et il est très imité. Des contrefaçons viendraient du Pakistan, de l'Inde ou de la Chine. Cette nouvelle indication devrait également permettre de préserver les emplois. Il est à noter que la filière compte une soixantaine de salariés.