Molière, toujours tendance chez les jeunes

Près de 400 ans après sa naissance, il reste incontournable en classe et dans notre langue française. Alors une question se pose : pourquoi les élèves lisent encore des pièces de Molière. Éléments de réponse dans ce cours de français de 5e. Les élèves travaillent sur Les Fourberies de Scapin depuis quelques semaines. Molière est drôle. Ses pièces continuent de faire rire siècle après siècle, mais ce n'est pas tout. Les thèmes abordés par Molière sont très contemporains : les conflits au sein d'une famille, l'égalité entre les sexes et bien sûr la santé, sans oublier le thème de la justice. Le projet de cette année pour ces collégiens en option théâtre : jouer une suite imaginaire réécrite aux Fourberies de Scapin. Son procès pour Fourberie. Une autre approche de l'auteur et de ses personnages. "C'est beaucoup plus chouette et c'est drôle aussi", "ça t'apprend des choses sur Molière et comme ça, tu peux les sortir au prof", témoignent ces enfants. Selon ce prof de lettres et théâtre, même dans 400 ans, il sera encore dans les mémoires. Même si ce n'est pas sûr que nous serons là pour vérifier, c'est en tout cas, tout ce qu'on lui souhaite. TF1 | D. Sitbon, C. Hanesse