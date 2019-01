Molsheim : les habitants ont honoré la tradition du sapin de Noël

En Alsace, notamment à Molsheim, une tradition permet de clôturer les festivités de Noël. Après avoir trôné fièrement dans les salons, les sapins de Noël sont déposés au cœur du village pour être brûlés. Ce rendez-vous devenu habituel autour d'un feu se tient une semaine après l’Épiphanie. Pour certains, ce moment de partage suscite quelques regrets. Pour se réchauffer le cœur, place aux brioches et aux vins chauds ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.