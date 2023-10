Mon appartement n’est pas livré à temps : que dois-je faire ? Le 13H à vos côtés

Sachant que le marché de l'immobilier est saturé en ce moment, quand l'appartement ne pourra pas être livré à la date prévue, quelles sont les règles ? Quand on achète sur plan, on conclut une VEFA ou vente en l'état futur d'achèvement. Dans ce contrat, il y a un délai de livraison qui est fixé ou une période livraison. Dans ce domaine-là, il est difficile de prévoir la fin des travaux. Si le délai est dépassé, que peut-on faire ? Il faut déterminer les causes du retard. Le versement d'indemnités va dépendre de cela. S'il s'agit d'une intempérie ou d'une défaillance du fournisseur, le promoteur n'aura pas à vous indemniser, mais il devra montrer la nature précise du problème. Tout cela est résumé dans les clauses de suspension de livraison dans le contrat. Si l'explication ne se trouve pas dans les cas qui ont été évoqués, vous allez avoir droit à une indemnisation. Par exemple, dans le cas d'une mauvaise organisation du promoteur, mais il faudra prouver cette faute. Ensuite, il faut montrer que vous avez subi un préjudice en lien avec cette faute du promoteur. T. Coiffier