Mon beau sapin, roi du Morvan

Dans ce champ de sapins, c'est bien plus qu'une course contre la montre. C'est un marathon contre des milliers d'arbres à couper. Il faut aller vite parce que Noël approche à grands pas. Choisir un sapin est un art. Certains attendront une année de plus avant d'accueillir des boules et des guirlandes. D'un coup d'œil, comme un sommelier avec ses vins, Jean-Christophe Bonoron repère le potentiel de garde de certains arbres. Dans sa famille, on cultive des sapins depuis quatre générations ici, dans le Morvan (Bourgogne-Franche-Comté). À cheval entre quatre départements de Bourgogne (l'Yonne, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire), ce territoire est la première région productrice de sapins de Noël du pays. Chaque sapin fraîchement coupé est mis en filet, prêt pour l'expédition. Mais avant d'égayer nos foyers, les arbres sont les fruits d'un patient travail. Sur cette parcelle, le champ devient forêt. Des arbres majestueux de plus de dix mètres de hauteur, réserves à des lieux d'exception. Comme depuis dix ans, l'un de ses sapins trônera dans la cour de l'Élysée. Il est l'un des rares producteurs à en cultiver, une fierté familiale. Une passion et surtout un savoir-faire qu'il a transmis à ses fils, pour que longtemps encore, de nombreuses familles puissent se réunir autour de leur sapin. TF1 | Reportage É. Payró, T. Gathy