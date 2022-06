Mon bureau de tabac de plus en plus multiservices

Dans ce commerce, on peut acheter du tabac, des jeux ou des magazines. Et désormais, sur cette borne : une assurance, une carte grise ou même un billet de train. Cette cliente se déplace à Paris pour voir son fils deux fois par mois. Elle peut maintenant acheter ses billets ici au même tarif qu'en gare et c'est plus près. Cette borne permet de rendre des services à ceux qui n'ont pas accès aux outils numériques. C'est le cas de ce client, il peut scanner un document depuis son tabac. Il est aussi possible de payer une assurance habitation ou une carte grise, et c'est plus simple. Dans cette ville de 8 000 habitants, le bar-tabac a bien changé. Il propose de plus en plus de services. C'est devenu un lieu incontournable dans la vie de la commune. Le patron y trouve aussi son compte. Il touche une commission sur chaque transaction. Trente euros par mois c'est peu, mais il compte faire de cette borne un produit d'appel. Un moyen de compenser la baisse des ventes du tabac. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez