Mon bureau extraordinaire... au milieu des Calanques

Il fait encore nuit sur cette zone militaire stratégique. Le premier maître Marc-Antoine prend sa garde. Dans la "zone citadelle", les téléphones sont interdits et seules les rares personnes autorisées peuvent s'y aventurer. Son bureau extraordinaire se trouve tout en haut d'un escalier vertigineux. Dès le matin, les lueurs illuminent la baie de La Ciotat et le passage somptueux se dévoile. Chaque matin, un tableau sauvage s'offre aux marins. Ils ne s'en lassent pas, mais les guetteurs ont peu de temps pour la contemplation. Rapidement, les coups de fil s'enchaînent avec les navires alentour. Ils sont les yeux et les oreilles des autorités sur le littoral. Ils doivent tout savoir sur chaque embarcation. Ici, les marins voient passer 20 000 navires chaque année. Ils surveillent l'une des principales routes maritimes de l'Hexagone. Alors, pour la moindre pause, les guetteurs doivent se relayer. À 300 mètres de hauteur, ce sémaphore est le plus haut d'Europe planté au cœur du parc national des Calanques. Ils sont donc aussi les gardiens de cet environnement exceptionnel. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar, N. Carme