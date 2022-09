Mon bureau extraordinaire... au sommet du pic du Midi

Au pic du Midi, à 2 900 mètres d'altitude, l'hélicoptère est primordial. En quelques minutes, l'appareil livre du matériel imposant. Pour accéder à leur lieu de travail, les salariés empruntent deux téléphériques successifs. Yohann Langrand prend son service dans quelques minutes. Il est le dernier à monter. Le pied à peine posé sur le pic, il prend ses quartiers dans une petite chambre sommaire, à la vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. C'est l'heure de la relève. Yohann coordonne toute l'activité autour du téléphérique. Ce soir-là, il prend les commandes de l'appareil. Désormais, nous ne sommes plus qu'une quinzaine en haute montagne. Les employés se retrouvent pour manger. Un privilège prolongé au coucher du soleil. Un nuage cache partiellement le spectacle. Et si les conditions de travail sont particulièrement éprouvantes l'hiver et les nuits de tempête, ce soir, on a du mal à les croire. À la nuit tombée lorsque l'orage gronde, seule la vallée est éclairée. Le pic du Midi est classé "Réserve Internationale de Ciel Étoilé". TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet