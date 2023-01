Mon bureau extraordinaire... dans le canyon de Bozouls

Attaché à sa corde, il défie le vide et s'attaque à des parois imposantes. Depuis treize ans, Cédric Azémar entretient les sites accessibles à pied, comme au trou de Bozouls (Aveyron). Actuellement, cet ancien spéléologue surveille les risques d'éboulement et s'attaque aux mauvaises herbes. Sans ses coups de tronçonneuse, ce canyon serait vite envahi par la végétation. Avec 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur, ce méandre est unique dans l'Hexagone. Pour Cédric et Benjamin, le chantier est colossal. Heureusement, ils ne sont pas seuls. Ils partagent leur bureau avec un troupeau de chèvres. Eux coupent les gros arbres, les biquettes, elles, font de l'éco-pâturage. Un peu plus tard dans la journée, les deux hommes s'attaquent à un nouveau chantier, dans une église à l'intérieur du méandre. Si certains prennent leur café en arrivant au bureau, Cédric, lui, a un rituel plus inédit. Et avant de s'élancer, les cordistes enfilent leurs baudriers et mousquetons. Ils doivent trouver un point d'accroche sur cette structure vieille de plusieurs siècles. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron, F. Guinle