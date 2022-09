Mon bureau extraordinaire… dans les Gorges de l’Ardèche

Les Gorges de l'Ardèche, c'est un joyau de la nature, un canyon de 22 kilomètres, sculpté par l'érosion. Sur ses balcons et ses routes sinueuses, comme dans les méandres de ses eaux, Christophe Pernot y est comme un poisson dans l'eau. Cela fait 20 ans que ce moniteur de canoë-kayak y plonge sa pagaie, six heures par jour. Ce jour-là, il emmène une famille avec deux jeunes enfants. Partager sa passion, c'est d'abord assurer leur sécurité et déjouer les pièges des rapides. Il a beau sillonner ces gorges six mois par an, chaque jour est un nouveau spectacle qu'il faut prendre le temps d'admirer. Et dans son bureau, il ne fait pas toujours beau. L'Arc de Triomphe des Ardéchois leur servira de refuge, le Pont d'Arc, que les hommes empruntaient pour traverser la rivière il y a 124 000 ans. Et même sous la pluie, il trouve ça beau. Jusque sur la route du retour, avec ces tunnels creusés dans la roche, les gorges sont un tableau qu'il ne se lasse jamais de contempler. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel