Mon bureau extraordinaire... Dans les jardins de Chambord

Chaque matin dès 8h, les gendarmes sont les premiers au château. Depuis 50 ans, les écuries sont là, invisibles du grand public, avec dans les box sept chevaux de la Garde républicaine. Ces chevaux sont des équipiers pour chaque gendarme et ils sont dorlotés. Le Maréchal Ferrant vient de Paris toutes les trois semaines. Être gendarme à Chambord, c'est donc assumer des tâches peu communes. Par exemple, la livraison de fumiers. Ce joyau de la Renaissance attire plus d'un million de visiteurs par an. Les gendarmes patrouillent tous les jours pour assurer la sécurité du public, du monument et des habitants. Une mission de prévention et quelques poses pour la photo souvenir. Moins glamour, mais tout aussi importante, ils assurent la sécurité sur les routes de la forêt. Sur plusieurs lignes, des filets sont tendus pour capturer, sans les blesser, des cerfs et des biches. Attaché à ce bureau pas comme les autres, l'adjudant Cédric Bigot forme aussi de jeunes gendarmes volontaires. Ils sont neuf actuellement. Axelle est arrivée il y a deux ans. Elle travaille et habite dans l'enceinte base du château. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely