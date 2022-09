Mon bureau extraordinaire.... dans les jardins de Villandry

Chaque matin, Anthony Coué mesure sa chance. Il travaille dans l'un des rares jardins de l'Hexagone, classé monument historique, et ce, depuis le tout début de sa carrière. Promu l'an dernier chef jardinier, il rassemble ses troupes au lever du soleil. Ils sont une dizaine à œuvrer d'arrache-pied dans ce jardin exigeant, entretenu au cordeau. Ce lundi matin, le travail commence dans le jardin dit de la musique, une parcelle où l'on peut admirer la taille des buis. L'un des points forts de Villandry. Il date de la Renaissance. Villandry est l'un des rares jardins à la française à avoir conservé ses plantations géométriques. Il est le seul à cultiver encore comme au XVIème siècle, neuf carrés de potagers où se côtoient des fleurs, des fruits ou des légumes. Ici, les légumes sont traités comme des fleurs. Il y a 32 variétés, choisis pour leurs couleurs et leurs textures. Chaque année, 330 000 visiteurs viennent se promener dans les allées afin d'admirer le travail des jardiniers. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Hacala