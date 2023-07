Mon bureau extraordinaire : l'archipel des Glénan

À l’approche de l’archipel, le premier îlot nous transporte déjà : Guiriden. Des Caraïbes bretonnes au large du Finistère Sud que Matthieu Le Doeuff, marin, sillonne tous les jours à la belle saison. Depuis sept ans, à bord de son pneumatique, il embarque des visiteurs, leur fait découvrir ce cadre idyllique qui doit ses couleurs au maërl. Les Glénan, un petit coin de paradis formé de neuf îles. À chaque traversée, cap sur la plus grande, celle de Saint-Nicolas. C’est la seule qui dispose d’un quai, le plus de constructions et les deux uniques commerces de l’archipel. Aucun résident à l’année. Au plus fort de la saison, ils sont une trentaine à vivre sur Saint-Nicolas, comme ces marins pêcheurs. Après un début de carrière sur le continent, Paul Castric est revenu aux Glénan prendre la relève. Sa famille est installée ici depuis 1968. Sur l’eau, comme au restaurant, trois générations se succèdent. Travailler aux Glénan, c’est aussi être solidaire. Quand il dépose ses passagers, Matthieu en profite pour livrer le pain frais. Puis, dès midi, l’île s’anime avec l’arrivée de vedettes et de bateaux de plaisance. Certains jours d’été, les Glénan peuvent accueillir plus de 3 000 visiteurs. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, P.F. Watras, R. Cann