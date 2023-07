Mon bureau extraordinaire, le zoo de Beauval

Une journée de travail pour Jonathan Payet commence souvent au milieu des dromadaires. C'est le quotidien d'un soigneur animalier attentif à chacun de ses pensionnaires. Ce bureau extraordinaire, c'est le ZooParc de Beauval. Ce sont 45 hectares dans le Loir-et-Cher, 800 espèces d'animaux du monde entier et deux millions de visiteurs l'an dernier. Jonathan travaille ici depuis dix ans, il est responsable de la plaine asiatique. Le parc compte 140 soigneurs animaliers. Ce sont eux, qui quotidiennement, veillent au bien-être des animaux. Dans chaque bâtiment, il porte un regard attentif à ses protégés. Parmi ses chouchous, un rhinocéros indien de 19 ans. Ici, Jonathan est très loin de sa première vie professionnelle, quand il travaillait dans des pubs à Londres et des hôtels de luxe. "J'ai bossé au Carlton, à Cannes (...) On avait vue sur la mer, il faisait beau, le sable, les cocktails... Mais le plus beau bureau reste quand même le zoo", a-t-il confié. Favoriser la reproduction des animaux, c'est le but de chaque soigneur pour sauver des espèces animales souvent menacées. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély