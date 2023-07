Mon bureau extraordinaire, l'île Sainte-Marguerite

Depuis sept ans, Arthur Bellard est moniteur de voile sur la base nautique de l'île Sainte-Marguerite. Une carte postale en guise de cadre de travail. Il s'agit d'une île aux eaux turquoise, au chemin de traverse sous les pins parasol, un bureau sur l'eau et une cantine dans un Ford Royal. Construit au XVIIe siècle pour protéger Cannes des invasions, c'est un lieu chargé d'histoires pour sa pause-déjeuner. Érigé à flanc de falaise sur le point haut de l'île, le Fort Royal offre une vue imprenable sur la mer. Cannes se trouve à trois kilomètres de là, à vol de goéland. Sur le port, la navette de l'île Sainte-Marguerite est sur le point d'appareiller. Capitaine de navire depuis 54 ans, Jean-Claude Maniscalco apprécie chacune de ses traversées. Elles ne sont jamais les mêmes. Un travail tout sauf monotone. Ce jour-là, la Méditerranée est agitée. La traversée ne va pas se passer comme prévu. Chaque jour en été, entre 4 000 et 5 000 visiteurs débarquent sur l'île. Une île piétonne, sauf pour Eric, le garde forestier. Il vit sur l'île toute l'année et veille sur cette forêt posée sur la Méditerranée dont il connaît chaque recoin, le moindre sentier et presque tous les arbres. TF1 | Reportage V. Capus, A. Flieller, D. Laborde