Mon colis livré par drone

Qu'est-ce qui pèse quinze kilos, a des hélices et des colis de la Poste ? Réponse : le nouveau facteur de Corrençon-en-Vercors. Un drone qui, depuis le début de l'année, livre les habitants de cette petite commune de l'Isère. C’est ce village qui a été choisi pour tester ce nouveau système. Situé au lieu de départ, Benoît installe des colis de taille standard. En tout, l'appareil peut transporter jusqu'à dix kilos. Il déploie la nacelle, et c'est le décollage. Aujourd'hui, pour nous montrer le système, c'est un technicien aux manettes. Mais à terme, tout sera automatisé. Après quelques minutes de vols, le colis est livré dans ce terminal de livraison. Pas plus de risque de casse que lors d'un transport routier selon La Poste, qui écarte quand même les colis spéciaux de cette méthode. C'est ensuite à Cédric, le buraliste de la commune de prendre la main. Un colis qu'il rapporte ensuite au point relais, avant que le client vienne le récupérer. Désenclaver des zones de montagne difficile d'accès par les livreurs. Un gain de temps, mais pas encore d'argent. La technologie est encore en développement, mais prometteuse pour les habitants. TF1 | Reportage F. Chevallay, B. Gereys