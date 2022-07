Mon commerçant a la recette : du fromage pour tous les goûts

Le chariot est lourd et plein de bonnes choses. Ce sont des produits laitiers, dont un paquet en forme de roue que Richard Hamel connaît bien. "C'est une meule de comté (...) ça pèse entre 35 et 40 kilos", nous affirme-t-il. Avec sa sonde, il vérifie que les 18 mois d'affinage tiennent toutes leurs promesses. Installer les plateaux tout juste préparés et mettre en valeur les fromages du moment, c'est un rituel quotidien avant l'ouverture de son magasin. En vitrine, ils sont tous plus tentants les uns que les autres. Sur l'étal, les grands classiques côtoient les créations. Du plus frais au plus puissant, il y en a pour tous les goûts. Lorsqu'il ne travaille pas, Richard Hamel cuisine volontiers. En ce moment, il aime associer la douceur d'une compotée d'oignons et de mangues à la saveur d'un Chèvre cendré. Quelques tuiles à base d'œufs, de fromage et de persil, pour le croquant. Il réalise un millefeuille de chèvre sur trois étages, le plaisir d'une gourmandise sucrée salée. TF1 | Reportage É. Tran, J.F. Drouillet