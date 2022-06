Mon commerçant a la recette : la caponata du primeur

Les fruits et légumes sont comme une seconde nature. Une nature dont il a fait son métier. Depuis 30 ans, Luc Richez, primeur, observe les saisons, leur rythme, leur moindre variation. Tout son univers tourne autour des produits de la terre. Luc est exigeant, il ne travaille qu’avec des producteurs qui sont comme lui passionnés. Parmi les clients de ce primeur, un voisin restaurateur est particulièrement pointilleux sur son approvisionnement. En ce moment, les petites pépites, pleines de vitamines, explosent de saveurs. Il faut profiter des tomates et de tous les légumes dont on fait la ratatouille. Luc, lui, la cuisine à sa façon, en version caponata sicilienne. L’oignon et l’ail vont apporter du parfum. On ajoute la tomate cœur de bœuf à la chair bien dense et pas trop juteuse. Une cuillère de graine de coriandre concassée, un mélange de quatre-épices, quelques olives de Provence, des câpres, enfin un peu de vinaigre pour une pointe d’acidité. TF1 | Reportage