Mon commerçant a la recette : l'aile de raie à la crème

Un centre historique médiéval, de jolies maisons à colombages, Bayeux (Calvados) a tout d'une carte postale lorsque la lumière éclaire en douceur les petites rues pavées. A deux pas de l'une des plus belles cathédrales de l'Hexagone, la vieille ville commerçante est très vivante. Mickael Criaud y est l'unique poissonnier. Depuis 20 ans, il se lève tôt chaque matin pour prendre soin de ses clients. "On est très bien reçu, ils savent conseiller et il y a des produits très frais", témoigne une habituée. Mickael tient au contact avec la clientèle et à la mise en avant de la pêche locale. C'est une forme de rigueur et d'exigence car c'est un amoureux des poissons. Les amateurs viennent à la poissonnerie au moins une fois par semaine. Ils ont leurs habitudes et leurs poissons préférés, mais ils surveillent aussi les arrivages. Se faire préparer un poisson est bien pratique : "J'adore cuisiner, Mickael est un fin cuisinier aussi donc on fait souvent des échanges de recette". La raie est un poisson que l'on n'ose pas toujours cuisiner. C'est pourquoi Mickael propose à ses clients cette recette simple et savoureuse : l'aile de raie à la crème. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet