"Mon espace santé" : le nouveau carnet de santé numérique pour tous est lancé

Élisabeth a été opérée ce jeudi matin à la clinique Pasteur de Toulouse (Haute-Garonne). Avant de sortir, elle revoit son chirurgien. La nouveauté, c'est que tous les documents papiers vont d'un clic être envoyés sur un carnet de santé numérique : "Mon espace santé". Lancé dans tout l'Hexagone, le dispositif a été testé ici depuis cet été. "Ça va me permettre d'avoir tous les comptes-rendus de mes confrères. C'était toujours un peu compliqué de les récupérer, soit par courrier postal, soit par fax. Si le patient l'accepte, ça va peut être vraiment un outil simple et très performant", explique le docteur Julien Guillotreau, chirurgien urologue. La clinique appelle effectivement tous ses patients pour les informer. "Mon espace santé" est ouvert d'office ce jeudi à tous les Français, avec le choix de s'y opposer. Mais jusqu'ici, 98% des gens l'ont adopté. Le patient peut bloquer un document et donner l'accès au SAMU, en cas d'accident, à toutes ses données médicales, jusqu'ici éparpillées. Ce carnet numérique va progressivement se déployer dans les deux ans à venir. Le temps de connecter tous les logiciels des professionnels de santé. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F Drouillet