Mon métier, ma passion... je suis scaphandrière !

Il est huit heures du matin, Géraldine Parodi et son équipe débutent une nouvelle mission. Ce lundi, ils interviennent sur un site en bord de mer, une centrale thermique EDF. À 40 ans, elle est la quatrième femme scaphandrière du pays. Un métier complexe où tout doit être préparé minutieusement. Il faut 30 minutes d'installation dans le calme, concentrée. Chaque geste compte, jusqu'au dernier moment, la mise en place des 40 kilos d'équipement. Géraldine ne plonge pas avec des bouteilles, mais elle est reliée à ce câble qui lui apporte de l'oxygène en plus d'une communication avec son équipe. Sous l'eau, elle évolue dans un milieu qu'elle connaît par cœur, à la façon d'une astronaute. Pourtant, elle n'est jamais dans la lune, appliquée à chaque mouvement. Elle va passer deux heures à consolider une cage qui protège un conduit d'aspiration, à dix mètres de profondeur. Pour son métier, elle construit des quais, renfloue des bateaux et empêche les fuites d'hydrocarbure. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Jit