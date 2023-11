Mon métier, ma passion… le goût du chocolat

Sur cette pièce de chocolat, tout est une question d’équilibre. Cette sculpture de 1,35 mètre de haut, Jérémy Thierry a passé près de dix heures à la fabriquer, sans compter les jours entiers à l’imaginer. Puis tout prend forme sur un bout de papier. Du croquis à la paume de sa main, la structure prend vie. D’ailleurs, sur le plan de travail, des outils pas vraiment conventionnels. Quelques coups de brosse, et par magie, les barres de chocolat se transforment en planches de bois. Depuis ses 17 ans, Jérémy baigne dans le monde du chocolat. Il n’aime pas son métier, il en est absorbé. Une passion qui l’amène régulièrement à sortir des sentiers battus. Pour ses chocolats, il sélectionne un miel à la couleur et au goût bien prononcés : au sarrasin. Un chocolat qui, derrière la vitrine, porte le doux prénom de Martine, juste à côté d’Anne Yvette, de Gwen ou d’Ewan. Derrière le goût de chaque chocolat se cache l’un des proches de ce passionné. À l’approche de Noël, à l’atelier, Jérémy et son équipe s’affairent. Difficile de s’arrêter, c’est sûrement ça, être passionné. Mais grâce à cette détermination, Jérémy se classe cette année parmi les douze meilleurs chocolatiers français. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel