Mon propriétaire peut-il refuser les travaux ? Le 13H à vos côtés

Quand on est locataire, est-ce que le propriétaire peut s'opposer à des travaux que l'on souhaite effectuer ? C'est la question de Delphine. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de travaux à distinguer quand on est locataire. Les travaux d'aménagement, qui ne nécessitent pas d'autorisation, et les travaux de transformation du logement. On parle de choses assez lourdes comme faire tomber un mur ou ajouter un escalier. Dans ce cas, il faut une autorisation écrite du propriétaire pour y procéder. Delphine parle de la pose d'un isolant pour les murs. Un acte qui appartient à la catégorie des travaux de transformation. L'accord du propriétaire par écrit est donc nécessaire. Mais une récente loi du 22 août 2021 instaure une petite exception. S'il s'agit de travaux de rénovation énergétique, il faut avoir l'accord du propriétaire. Mais si celui-ci ne répond pas dans les deux mois, il est censé avoir accepté. À noter que ce nouveau texte ne concerne pas tous les travaux de rénovation énergétique. T. Coiffier