Mon quotidien un jour de grève

Dès l’entrée, les habitants sont prévenus : service minimum aujourd’hui à la mairie de Villeurbanne. À cause de la grève et des jours de repos posés pour garder les enfants, 30% des agents sont absents ce mardi. Une ville de 150 000 habitants au ralenti. Que soit à La Poste ou à la Sécurité sociale, l’affluence est limitée. Beaucoup ont préféré reporter leurs démarches, à l’exception d'un retraité. "De toute façon, on attend toujours, même quand il n’y a pas grève", affirme-t-il. Pour se déplacer, il fallait un peu de courage ce matin : pas plus d’un tramway toutes les quinze minutes. Mauvaise surprise pour cet étudiant, la ligne B du métro sera à l’arrêt toute la journée. "C’est la grève aujourd’hui ? Vous me l’apprenez. OK... au moins je le sais", confie-t-il. Dans les rues, les cours de récréation sont étrangement silencieuses. La classe de Jade est fermée. Sa maman, aide ménagère, a dû poser une journée de congé. "Mes parents sont malades, donc ils ne peuvent pas la garder. On s’occupe d’elle toute la journée", dit-elle. Quant au petit Thomas, quatre ans, il passera ce mardi 31 janvier avec son grand-père. TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone