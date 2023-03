Mon quotidien un jour de grèves

Cette maman toulousaine doit filer au travail, malgré l'accueil impossible de sa fille à l'école en ce jour de perturbation. "J'ai déposé ma fille chez des amis. On s'organise avec les parents depuis le début de la grève pour se relayer et pouvoir garder les enfants", explique-t-elle. Les enfants sont comme toujours la grande préoccupation des couples en cas de grève. Un service minimum d'accueil est en place pour les écoles de l'agglomération. Après le trafic dense du début de matinée, circulation plus sage dans Toulouse. Sans doute parce que beaucoup ont renoncé à leurs déplacements. Le car des commerçants du marché du boulevard d'Arcole, par exemple, n'est pas venu. Notamment par crainte de débordements, lorsque le cortège passera ici. Et puis, il y a eu ceux qui ont pu anticiper. Jules Fontana, un jeune commercial en alternance, a abandonné son domicile habituel, qui se situe à une demi-heure de route, pour se faire héberger par un ami. La grève devrait perturber la collecte des ordures et la distribution du courrier dans des proportions encore inconnues. Les agences de La Poste ont toutefois ouvert normalement ce mardi matin. TF1 | Reportage O. Santicchi, A. Charles-Messance