Mon talent caché : agriculteur et passionné de danse rock

Ne cherchez pas ! Pour l'instant, vous n'aurez aucun indice sur la double vie d'Alain. Cet agriculteur enfile son bleu de travail depuis 50 ans et dans sa famille, on cultive la pomme de terre depuis des générations. Belle, saine, on peut dire qu'il a de quoi être fier. Dans sa ferme, Alain a toujours travaillé seul à bout de bras. Il semble mener une vie bien remplie, rythmée par le ronron du tracteur. Son talent caché : la danse rock. C'est son jardin secret depuis ses 27 ans. Il enchaîne les compétitions, collectionne les trophées. Il a même créé son propre club et festival de danse. Troquer son bleu de travail contre sa tenue de danseur, c'est ce qui lui a permis de trouver le bon tempo de sa vie. Cette énergie, cette passion de la danse, il la transmet aujourd'hui à ses élèves. Agriculteur le jour, professeur de Rock le soir, d'un monde à l'autre, il n'y a, semble-t-il, qu'un pas de danse. Sachez, mesdames, que ce cœur à prendre cherche encore celle qui sera sa partenaire sur une piste de danse, comme dans la vie. TF1 | Reportage A. Basar, X. Boucher, C. Aguilar