Mon TER va craquer !

A l'heure de pointe, il faut jouer des coudes pour se faire une place. Une fois les portes fermées, il est impossible de bouger. Le moindre espace est utilisé. En région parisienne ou sur la ligne entre Bordeaux et Arcachon, des passagers restent régulièrement à quai : "on laisse passer nos rames et puis on arrive en retard au travail", "quelquefois je laisse passer le train, mais parfois le train suivant est pareil donc c'est un peu compliqué". La cohabitation entre cycliste et piéton est une autre difficulté dans ces trains régionaux bondés. Après avoir laissé passer un premier train, Yacine monte à bord avec son vélo. Sans rame adaptée, il hésite à reprendre sa voiture pour se rendre au travail. Pour éviter de voyager dans ces conditions et de voir des usagers abandonner des trains, la solution serait simple : mettre deux rames au lieu d'une. La région Nouvelle-Aquitaine verse déjà 320 millions d'euros par an à la SNCF, mais pour proposer plus de trains, elle demande l'aide de l'Etat. Ces trois dernières années, la fréquentation des trains de cette région a augmenté de plus de 18%. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, A. Vieira