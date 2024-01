Mon voisin a le syndrome de Diogène, que faire ? Le 13H à vos côtés

Le locataire de Claudine souffre du syndrome de Diogène. Elle entasse des objets qui empiètent aussi sur sa terrasse. Claudine ne peut pas relouer et s'interroge si elle peut prétendre à un dédommagement. Le syndrome de Diogène, c'est un trouble du comportement. Il se caractérise notamment par une accumulation massive d'objets du quotidien, voire de détritus, une négligence quasi-total de l’hygiène tant corporelle, que matérielle. Et le plus souvent cela est couplé par le refus de se faire aider. Déjà, on tente de dialoguer. On va voir son voisin et on essaie de lui expliquer que ce manque d’hygiène est un problème, que ça provoque de nombreuses nuisances comme les odeurs, les risques d'incendie et l'apparition de nuisibles. Vu que c'est un trouble du comportement, c'est pas tout seul qu'on solutionne le problème. Il n'empêche que nous avons des droits : celui de jouir du logement sans perturbation et sans trouble. Il est indispensable d'agir sur plusieurs plans, de faire intervenir plusieurs acteurs. D'abord, il faut contacter la Mairie. Il y a deux services qui sont intéressants qui peuvent aider : les services sociaux pour venir en aide à cette personne qui souffre du syndrome, mais aussi les services d'hygiène et de salubrité. T. Coiffier