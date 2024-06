Mon voisin m'accuse de faire trop de bruit, que faire ? Le 13H à vos côtés

Parfois, on ne se rend pas vraiment compte du bruit qu'on cause à nos voisins : le démarrage de la moto le matin, le bruit de la débroussailleuse quand on la passe dans le jardin, le bruit du bricolage dans le garage... Le bruit de la moto est tolérable, puisqu'on a le droit de la mettre en route quand on va travailler. Mais si vous laissez tourner le moteur pendant de longues minutes et donnez des coups d'accélérateur, là on pourrait considérer qu'il y a un trouble anormal de voisinage. Concernant les bruits liés au bricolage ou au jardinage, il y a des horaires encadrées pendant lesquelles on a le droit de bricoler et de jardiner : de 9h à midi et de 13h30 à 19h30 en semaine, de 9h à midi et de 15h à 19h le samedi. Attention ! la plage est vraiment limitée le dimanche et les jours fériés : 10h à midi. Tant qu'on respecte ces horaires préconisées par le Conseil national du bruit, il est difficile de vous chercher des noises. Si votre voisin lance une conciliation de justice à votre égard, pensez à solliciter l'aide de la mairie, ou à porter plainte pour harcèlement. T. Coiffier