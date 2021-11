Monaco : une fête nationale sans la princesse Charlène

Quand la famille princière apparaît, on ne remarque que ça : l'absence de la princesse Charlène. Ce vendredi matin au marché de Monaco, les sentiments sont partagés. De la joie car c'est la fête nationale, mais la princesse est dans tous les esprits. "On est triste parce qu'elle est malade" ; "On ne peut pas être insensible à ce problème", ont affirmé les Monégasques. C'est accompagné de ses sœurs que le prince Albert II a assisté à la messe. Pour la première fois en dix ans de mariage, c'est sans son épouse qu'il apparaît au balcon pour les honneurs militaires. La princesse est repartie en convalescence quelques jours seulement après son retour d'Afrique du Sud, où elle avait passé plusieurs mois pour se soigner. La fête nationale est l'occasion pour les Monégasques de montrer leur soutien. "C'est pour lui montrer notre attachement" ; "C'est très important, on les aime", ont déclaré certains. La princesse Charlène de Monaco sera encore absente du Rocher au moins quelques semaines. Sa famille devrait pouvoir lui rendre visite très bientôt. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde