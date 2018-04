Monceaux-sur-Dordogne : les parents d'élèves toujours mobilisés

Une fois encore, les parents d'élèves et les habitants se sont réunis pour défendre leur école. Deux niveaux de classe vont être supprimés d'ici la rentrée de septembre 2018. Avec moins d'élèves et moins de classes dans cette commune de 600 habitants, beaucoup craignent que ce soit la fin programmée de l'école. Les commerces se raréfient et avec la fermeture des écoles, ce sont des villages entiers qui pourraient disparaître. Les jeunes enfants tiennent également à leur école. Avec leurs parents, ils ont écrit une chanson pour la défendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.