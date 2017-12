Le monde de la presse française pleure la légende du rock

Johnny Hallyday est sur toutes les Unes. Que ce soit dans la presse nationale, régionale ou sportive, on le voit à toutes les époques. Et pour décrire la star, presque tous les journaux utilisent le mot "légende". D'autres revues parlent aussi d'une icône, de l'idole et de l'Éternel, sans oublier les déclarations d'amour faites au rockeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.