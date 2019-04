Les catholiques du monde entier célèbrent Pâques

La ferveur des catholiques est intense lors de la semaine pascale. Les célébrations diffèrent d'un pays à l'autre. En Corse, la passion du Christ se commémore de la même manière depuis plus de neuf siècles. À Rome, le pape a célébré la messe du Jeudi saint dans une prison, où il a lavé les pieds de douze détenus en signe de fraternité. Les pensées de tous les croyants se tournent vers Paris, où la célébration du Vendredi saint se déroule dans une ambiance triste après l'incendie de Notre-Dame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.