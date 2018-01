Du monde au Festival Flamenco de Nîmes

En 2018, le Festival Flamenco a lieu du 9 au 20 janvier à Nîmes, dans le Gard. Tout au long de l'événement, les organisateurs proposent au public ce que la culture flamenca a de plus profond. Le flamenco traditionnel ainsi que le flamenco moderne sont à la fois au rendez-vous. Fort de son succès, le nombre de spectateurs à ce festival augmente d'année en année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.