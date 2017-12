Le monde des lettres pleure la disparition de Jean d'Ormesson

Jean d'Ormesson a été à la fois un académicien populaire, un séducteur et un écrivain. Il savait manier la contradiction et le paradoxe à merveille. Pour les hommes et femmes de lettres, les écrivains, les historiens, les éditeurs, et les journalistes cet homme incarnait une idée de la culture française. Son état d'esprit et sa manière d'être lui ont valu de nombreux compliments. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.