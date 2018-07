Le Mondial 2018 a changé l'image de la Russie

Le Mondial russe est un succès en tous points. Les patriotes, un peu sceptiques à l'idée d'organiser la compétition, se sont finalement pris au jeu et exhibent leur fierté d'accueillir le monde. Les touristes, eux, se disent épatés par l'ambiance et leur hospitalité lors de leur voyage. Les restaurants et les boutiques sont bondées et aucun débordement n'a été signalé. Bref, une organisation et un accueil irréprochables qui donnent un nouveau regard sur la Russie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.