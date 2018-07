Mondial 2018 : les Bleus ont marqué quatre buts pendant la finale

Avec six buts marqués, dont quatre pour les Bleus et deux pour la Croatie, et une première mi-temps angoissante et stressante, la finale de la Coupe du monde 2018 a été épique. Kylian Mbappé a marqué deux fois et a ouvert le score pour l'équipe de France de football. Un but suivi par celui d'Antoine Griezmann et de Paul Pogba. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.