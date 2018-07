Mondial 2018 : les Bleus sont au taquet pour la finale

De retour à Istra après une journée passée en famille, les Bleus achèvent leurs obligations médiatiques avant de retourner à l'entraînement ce 12 juillet 2018. En effet, la victoire contre la Belgique est désormais bien loin pour les joueurs. Ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, remporter la finale. Pour y parvenir, ils devront récupérer des forces après leur match du 10 juillet 2018 et s'entraîner davantage pour affronter les Croates. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.